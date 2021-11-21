МИД Польши: Россия и Беларусь выставляют Польшу виновницей кризиса с мигрантами

Россия и Беларусь ведут информационную кампанию против Польши в ситуации вокруг нелегальных мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в опубликованном в субботу интервью германской газете Welt, передает ТАСС.

"В действительности речь идет о сложном конфликте. Я прямо говорю, мы имеем дело не с миграционным кризисом. Это "гибридная операция" против Польши и ЕС. Александр Лукашенко использует людей из различных стран, доставляет их к нашей границе, дает им указания, снабжает их инструментами, камнями и гранатами. Эти люди прибывают в Беларусь по действительным визам и с одобрения Минска", - сказал Пшидач.

"Видите ли, еще один уровень этого конфликта - это "информационная война", - сказал Пшидач. По его версии, власти в Минске преследуют цель сделать так, чтобы "Польша была представлена как бесчеловечная страна. Беларусь и Россия представляют этот кризис как миграционный кризис, а Польшу - как виновницу". Пшидач заявил, что его страна отправила конвои с гуманитарной помощью в Беларусь, но власти Беларуси отказались от нее.

Одновременно он выступил против открытия границ для мигрантов из Беларуси. "Открытие границы, каким бы оно ни было, продлило бы этот конфликт", - считает польский дипломат. По его оценке, это привлекло бы в Беларусь еще больше мигрантов, которые затем попытались бы проникнуть в ЕС.

"Лукашенко получил бы подтверждение того, что его коварная стратегия действует", - полагает Пшидач.

Он также сказал, что Россия пытается "расширить конфликт" Беларуси и ЕС вокруг мигрантов, что, по его оценке, включает в себя концентрацию сил у границ с Украиной, а также поставки сырья и строительство газопровода "Северный поток-2".

"Наши солдаты находятся не на боевом задании, они в большей степени берут на себя полицейские задачи и защищают нашу границу. Мы не обостряем, мы обеспечиваем нашу территориальную целостность", - заявил польский дипломат.

"С другой стороны мы видим попытку расширить этот конфликт. Сюда относится то, что Россия стягивает войска у границы с Украиной, сюда относится использование в своих целях поставок сырья, а также "Северный поток - 2", - утверждал Пшидач.

"Все со всем связано. Это не меняет ничего в том, что у нас нет в мыслях наступательных действий. Мы лишь защищаем нашу границу", - добавил замглавы МИД Польши.