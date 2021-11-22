В мире число заражений коронавирусом превысило 257,82 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 257824684 (+362369 сутки) по данным Worldometer на 6:53 22 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5167820 (+3545) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19936225 (+73787) человек, из них 79698 (+361) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 232720639 (+285037) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48592810 (+27484) случаями заражения, Индия – 34510704 (+291), Бразилия – 22017276 (+5126), Великобритания – 9845492 (+40004) и Россия – 9331158 (+36970). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 40004, Россия – 36970, Германия – 36860, США – 27484, Турция – 21177. Беларусь (1804) – на 35 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 793651, Бразилия – 612722, Индия – 465662, Мексика – 292372 и Россия – 264095. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1252, Украина – 377, Мексика – 227, Турция – 195, Филиппины – 175. Беларусь – на 40 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 640206 случаев заражения коронавирусом и 4948 смертей.