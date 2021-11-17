В мире число заражений коронавирусом превысило 255,09 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 255097228 (+518608 сутки) по данным Worldometer на 6:48 17 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5129806 (+8053) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19357827 (+54056) человек, из них 78091 (+483) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 230609595 (+456499) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48161377 (+87133) случаями заражения, Индия – 34466598 (+10197), Бразилия – 21965684 (+4918), Великобритания – 9637190 (+37243) и Россия – 9145912 (+38420). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 87133, Германия – 39985, Великобритания – 37243, Россия – 36818, Турция – 25101. Беларусь (1754) – на 41 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 786268, Бразилия – 611524, Индия – 464153, Мексика – 291204 и Россия – 257837. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1282, Россия – 1240, Украина – 838, Румыния – 343, Индия – 301. Беларусь – на 54 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 631025 случаев заражения коронавирусом и 4875 смертей.