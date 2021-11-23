В мире число заражений коронавирусом превысило 258,44 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 258441075 (+616391 сутки) по данным Worldometer на 7:46 23 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5174847 (+7027) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19353218 (-583007) человек, из них 80536 (+838) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 233913010 (+1192371) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48748557 (+74156) случаями заражения, Индия – 34526480 (+7579), Бразилия – 22019870 (+2594), Великобритания – 9889926 (+44917) и Россия – 9366839 (+35681). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 74156, Великобритания – 44917, Германия – 40489, Россия – 35681, Венгрия – 27209. Беларусь (1713) – на 37 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 794864, Бразилия – 612842, Индия – 466147, Мексика – 292471 и Россия – 265336. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1241, США – 516, Венгрия – 392, Украина – 326, Болгария – 254. Беларусь – на 44 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 641919 случаев заражения коронавирусом и 4965 смертей.