В мире число заражений коронавирусом превысило 259,72 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 259724994 (+673676 сутки) по данным Worldometer на 6:47 25 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5191843 (+8242) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19694603 (+227536) человека, из них 82288 (+529) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 234838548 (+437898) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48969792 (+103899) случаями заражения, Индия – 34541349 (+5586), Бразилия – 22043417 (+4686), Великобритания – 9974843 (+43676) и Россия – 9434393 (+33558). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 103899, Германия – 73966, Великобритания – 43676, Россия – 33558, Франция – 32591. Беларусь (1697) – на 46 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 798242, Бразилия – 613416, Индия – 466584, Мексика – 292850 и Россия – 267819. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1593, Россия – 1240, Украина – 595, Польша – 460, Мексика – 326. Беларусь – на 49 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 645069 случаев заражения коронавирусом и 4995 смертей.