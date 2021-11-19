В мире число заражений коронавирусом превысило 256,34 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 256348897 (+619366 сутки) по данным Worldometer на 7:16 19 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5147163 (+8266) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 19650965 (+179741) человек, из них 78899 (+159) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 231550769 (+431359) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 48398455 (+99146) случаями заражения, Индия – 34489623 (+11106), Бразилия – 21989962 (+12301), Великобритания – 9721916 (+46807) и Россия – 9219912 (+37374). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 99146, Германия – 64164, Великобритания – 46807, Россия – 37374, Польша – 24882. Беларусь (1844) – на 44 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 789155, Бразилия – 612177, Индия – 465082, Мексика – 291573 и Россия – 260335. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1251, США – 1147, Украина – 752, Индия – 459, Польша – 370. Беларусь – на 56 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 634731 случай заражения коронавирусом и 4901 смерть.