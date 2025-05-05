Последнее обновление: 05.05.2025 13:55

Премьер-министр Беларуси направился с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин с официальным визитом направился в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно информации, Турчин проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, белорусский премьер посетит ряд объектов на территориях, которые Азербайджан "восстанавливает после боевых действий".

В рамках официального визита состоится бизнес-форум.

"Большая белорусская делегация деловых кругов представит предприятия различных отраслей - от промышленности до производства продуктов питания", - информирует пресс-служба.



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