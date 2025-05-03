В США одобрили продажу Украине оборудования для F-16 на $310 млн

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине пакета услуг по обслуживанию истребителей F-16 и обучению на них на общую сумму около $310,5 млн. Об этом 2 мая сообщило Управление военного сотрудничества Министерства обороны США.

Продажа оборудования для F-16 была одобрена Госдепом в рамках программы военных продаж, которая предусматривает, что заказ оплатит Украина, но фактическим заказчиком будет Пентагон, чтобы он был выполнен быстрее.

В пакет, одобренный Госдепом, вошли такие услуги, как модификация и модернизация F-16, обучение персонала, запчасти и ремонт, а также необходимое наземное оборудование.

Кроме того, Украина сможет приобрести "секретное и несекретное" программное обеспечение, публикации и техническую документацию, услуги по инженерной, технической и логистической поддержке правительства США и подрядчиков и т.д.

"Предложенная продажа соответствует вкладу международной коалиции в создание программы F-16 для Украины и общую модернизацию ВВС Украины", – добавили в Пентагоне.

Недавно администрация Дональда Трампа проинформировала Конгресс о намерении одобрить экспорт товаров военного назначения Украине через механизм прямой коммерческой продажи на $50 млн или более.

Это первый такой случай при новой администрации. До сих пор Трамп уклончиво говорил о возможности предоставления Киеву военной помощи, подчеркивая желание как можно скорее завершить войну РФ против Украины.