Бундестаг со второй попытки избрал канцлера Германии

Бундестаг утвердил Фридриха Мерца канцлером Германии со второй попытки, сообщают немецкие медиа.

Согласно информации, в ходе повторного голосования за Мерца проголосовало 325 депутатов при необходимом минимуме в 316.

Первая попытка утром во вторник провалилась: за кандидатуру лидера правоцентристского ХДС/ХСС проголосовали лишь 310 человек. Это первый подобный случай в истории послевоенной Германии.

Для проведения повторного голосования ХДС/ХСС и их партнер по коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заручились поддержкой еще двух партий — зеленых и левых.

Изначально издания Frankfurter Allgemeine и Bild сообщали, что во вторник повторного голосования не планируется, однако затем ХДС/ХСС, социал-демократам, зеленым и левым удалось договориться о проведении нового голосования в тот же день.