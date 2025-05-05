Генконсульство Беларуси откроется в Алматы. Такая информация содержится в постановлении Совмина № 247 от 2 мая 2025 г.

«Открыть до 1 января 2026 г. Генеральное консульство Республики Беларусь в Алматы (Республика Казахстан)», - говорится в документе.

Минфину поручено профинансировать его открытие и содержание в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.