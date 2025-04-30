Последнее обновление: 30.04.2025 17:17

США ввели новые санкции в отношении Ирана

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении базирующейся в Иране и Китае сети, которую обвиняют в закупке компонентов для ракетного топлива в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

В заявлении говорится, что под санкции попали пять китайских компаний, одна иранская фирма и шесть граждан Ирана. В американском ведомстве обвинили сеть в содействии закупке перхлората натрия и диоктилсебацината из Китая в Иран.

«Агрессивная разработка Ираном ракет и других вооружений угрожает безопасности Соединенных Штатов и наших партнеров. Это также дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и нарушает глобальные договоренности, направленные на предотвращение распространения этих технологий. Для достижения мира с помощью силы Министерство финансов США будет продолжать принимать все возможные меры, чтобы лишить Иран доступа к ресурсам, необходимым для продвижения его ракетной программы», - заявил министр финансов Скотт Бессент.

В сообщении говорится, что перхлорат натрия используется для производства перхлората аммония, который вместе с диоктилсебацинатом используется в твердотопливных ракетных двигателях, что, по данным Минфина, обычно используется для баллистических ракет.

Иран рассматривает возможность приглашения США для работы над временным ядерным соглашением, прежде чем продолжить переговоры по всеобъемлющему договору.

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