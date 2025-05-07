Беларусь и Гвинея-Бисау подписали соглашение и меморандумы по сотрудничеству

Беларусь и Гвинея-Бисау 7 мая в Минске подписали документы по укреплению сотрудничества.

В частности, подписано межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов. Подписи под документом поставили Министр иностранных дел Максим Рыженков и государственный секретарь по международному сотрудничеству Фатумата Жау.

Меморандум о сотрудничестве подписан между министерствами юстиции.

Заключен меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Кроме того, в рамках визита в Беларусь президента Умару Сисоку Эмбало подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности Беларуси и Министерством торговли и промышленности Гвинеи-Бисау.