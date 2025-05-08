Последнее обновление: 08.05.2025 20:25

Нидерланды разрабатывают план запуска спутников для военной поддержки Украины

Промышленность Нидерландов разрабатывает план запуска спутников для оказания военной поддержки Украине.Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

«У промышленности Нидерландов есть план по более быстрой и качественной поддержке Украины из космоса. Это будет сделано за счет запуска высокопроизводительных спутниковых систем. Госсекретарь Гийс Туинманн получил сегодня в Гааге предложение «Использование космоса в военных целях», - говорится в сообщении Министерства обороны страны.

В нем отмечается, что соответствующие спутники должны быть построены в кратчайшие сроки. Создаваемые орбитальные системы будут обнаруживать радары и системы связи из космоса и предоставлять военным пользователям информацию о возможных потенциальных угрозах.

С помощью спутниковых систем Украина будет знать, где находятся вражеские цели и сможет реагировать на опережение.

В ведомстве подчеркивают, что статс-секретарь Министерства обороны Нидерландов Гийс Туинман попросил представителей оборонной промышленности страны разработать ускоренный план действий в этом направлении.

«Это не только поможет Украине, но и должно обеспечить собственные вооруженные силы большим количеством разведданных более высокого качества. Нидерландский Центр космической безопасности и обороны заинтересован в дополнительных спутниковых мощностях для оборонных нужд. Таким образом, наша страна может самостоятельно собирать разведданные», - сказал Гийс Туинман.



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