Последнее обновление: 30.04.2025 17:17

Иран проведет переговоры по ядерным вопросам с Францией, Германией и Британией

Иран 2 мая в Риме проведет переговоры по ядерным вопросам с Великобританией, Францией и Германией. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, цель переговоров – улучшить напряженные отношения со странами в период "высоких ставок" в диалоге с США, передает телеканал Iran International.

Эта встреча будет предшествовать четвертому раунду ядерных переговоров Тегерана и Вашингтона, который состоится также в Италии в 3-4 мая.

"По моему мнению, три европейские страны утратили свою роль из-за неправильной политики, которую они приняли. Конечно, мы этого не хотим и готовы провести с ними переговоры в Риме", – сказал Аракчи.

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