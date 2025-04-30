В Турции арестовали 18 чиновников Стамбула в рамках усиления репрессий

Турецкий суд арестовал до суда 18 сотрудников муниципалитета Стамбула по обвинению в коррупции на фоне репрессий против оппозиции и арестованного мэра города Экрема Имамоглу. Об этом сообщает Reuters.

Имамоглу, главный политический соперник президента Тайипа Эрдогана, который опережает его в опросах, был арестован в марте по обвинениям в коррупции. Он также обвиняется в помощи террористической организации.

Мэр отрицает все обвинения, а его арест вызвал крупнейшие протесты за последнее десятилетие, экономические потрясения и обвинения в политизации судебной власти. Правительство отвергает эти обвинения и заявляет, что судебная власть является независимой.

Телеканал NTV сообщил, что 34 из 52 человек, задержанных в выходные в рамках расследования, были освобождены с судебными ограничениями.

Турецкие СМИ сообщили в субботу, что власти задержали десятки сотрудников муниципалитета Стамбула в рамках расследования, сосредоточенного на Имамоглу, расширив репрессии против оппозиции, начатые в конце прошлого года.

Среди задержанных – генеральный секретарь муниципалитета, руководитель аппарата Имамоглу, председатель и заместитель председателя муниципального управления водоснабжения и канализации (ISKI), а также руководитель отдела ISKI.