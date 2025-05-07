Последнее обновление: 07.05.2025 18:00

Макрон и Мерц договорились учредить двусторонний совет по обороне и безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем увеличение инвестиций в оборону, стороны договорились создать совместный совет по обороне и безопасности.

"Мы ускорим наши французско-германские программы, будем развивать новые потенциалы. И, помимо производства танков, боевых самолетов, ракет дальнего радиуса действия, мы учредим французско-германский совет по обороне и безопасности, который будет регулярно собираться, чтобы давать оперативные ответы на наши общие стратегические вызовы", - сказал Макрон в Париже на совместной пресс-конференции с Мерцем.

Президент назвал историческим решение Германии привлечь масштабные инвестиции в оборону.

Он также сообщил, что стороны ускоряют этот "стратегический подъем" после мартовского заседания Европейского совета, обсуждавшего оборонные проблемы ЕС, и реализуют предложенный Европейской комиссией план, направленный на привлечение государственного и частного финансирования для приоритетных оборонных нужд и на крупные инвестиции в промышленную и технологическую базу европейской обороны.

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