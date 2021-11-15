Последнее обновление: 15.11.2021 08:54

Госсекретарь США: Лукашенко отвлекает внимание от действий России у границы с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что одной из целей режима Лукашенко, способствующего наплыву мигрантов на внешнюю границу Евросоюза, является отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.

Помимо этого действия Минска "угрожают безопасности и сеют раскол", - отмечается в сообщении пресс-службы Госдепа США в воскресенье, 14 ноября, по итогам телефонного разговора с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Блинкен от имени США выразил поддержку Польше, которая столкнулась с "циничной эксплуатацией режимом Лукашенко уязвимых мигрантов". Главы внешнеполитических ведомств призвали режим Лукашенко устранить причину введенных Западом против него санкций - а именно прекратить нарушения прав человека и основных свобод в Беларуси.

Секретарь также выразил глубокую признательность Польше за ее решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. США, Польша и их союзники едины в том, что Москва должна "заплатить высокую цену" за ее агрессивные действия против Украины, говорится в сообщении.

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