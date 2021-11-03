Минюст Беларуси оставил Эдуарда Бабарико без адвоката

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь в рамках очередной аттестация адвокатов оставила Эдуарда Бабарико без адвоката.

В частности, комиссия вынесла решение «о невозможности выполнения адвокатами Воронковой И.В., Петрашевичем И.Е. своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации».

Адвокат Ирина Воронкова вела дело Эдуарда Бабарико, которого вместе с отцом, Виктором Бабарико, задержали 18 июня 2020 года. Эдуарда Бабарико до настоящего времени находится в СИЗО КГБ.