Минюст Беларуси лишил лицензий 4-х адвокатов

Минюст Беларуси в минувшую среду, 14 июля, лишил лицензий четырёх адвокатов, включая Антона Гашинского, говорится в сообщении ведомства.

"14 июля 2021 года Квалификационной комиссией по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь рассмотрены материалы о прекращении действия лицензии в отношении адвокатов Минской городской коллегии адвокатов Гашинского А.В. и Желтонога Е.Л., а также адвокатов Минской областной коллегии адвокатов Мочалова А.В. и Звягинцева В.П.", - сказано в сообщении.

Гашинский был защитником россиян Софьи Сапеги и Егора Дудникова. Мочалов защищал Ольгу Синелеву, которая отказала в аренде жилья помощнице прокурора Алине Касьянчик.