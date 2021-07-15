Последнее обновление: 15.07.2021 11:58

Минюст Беларуси лишил лицензий 4-х адвокатов

Минюст Беларуси в минувшую среду, 14 июля, лишил лицензий четырёх адвокатов, включая Антона Гашинского, говорится в сообщении ведомства.

"14 июля 2021 года Квалификационной комиссией по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь рассмотрены материалы о прекращении действия лицензии в отношении адвокатов Минской городской коллегии адвокатов Гашинского А.В. и Желтонога Е.Л., а также адвокатов Минской областной коллегии адвокатов Мочалова А.В. и Звягинцева В.П.", - сказано в сообщении.

Гашинский был защитником россиян Софьи Сапеги и Егора Дудникова. Мочалов защищал Ольгу Синелеву, которая отказала в аренде жилья помощнице прокурора Алине Касьянчик.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование