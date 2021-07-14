Власти РБ лишили лицензии адвоката Антона Гашинского

Адвокат Антон Гашинский, который защищал политолога Виталия Шклярова, журналиста Андрея Александрова, россиян Софию Сапегу и Егора Дудникова, сообщил, что действие его лицензии адвоката прекращено.

"Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси прекратила действие моей лицензии адвоката",- сообщил Гашинский, передает Интерфакс-Запад.

Адвокат уточнил, что в комиссии посчитали, что он неоднократно нарушал требования и условия осуществления адвокатской деятельности, установленные законодательством.