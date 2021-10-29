Белорусское ТВ «атаковало» европейских дипломатов в Куропатах

Журналисты государственных белорусских телеканалов устроили допрос европейским дипломатам, приехавшим в Куропаты, чтобы возложить цветы жертвам сталинских репрессий.

«Вам нравится памятник Степану Бандере на Украине?... Кому вы возлагаете эти цветы?.. Назовите имя хоть одного человека, которому возлагаете цветы», - спрашивали журналисты СТБ, ОНТ и БТ.

Дипломаты проигнорировали атаку белорусского агитпропа.

29 октября 1937 года советские власти за одну ночь расстреляли 132 представителей белорусской интеллигенции, включая 22 писателя и поэта.

В этом году «Ночь расстрелянных поэтов» по понятным причинам (не коронавирус) пройдет по всему миру в онйлайн-формате.