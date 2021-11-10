Последнее обновление: 10.11.2021 17:12

Власти Беларуси намерены пустить в страну польских журналистов ради «правды с границы»

Власти Беларуси утверждают, что готовы пустить на свою часть границы польских журналистов ради объективной и всесторонней подачи информации из зоны массового пребывания беженцев.

"Для объективного информирования общественности Польши и других государств о событиях на приграничных территориях Министерство информации Беларуси готово оказать содействие в приглашении сотрудников польских СМИ для работы на белорусской стороне границы", - говорится в заявлении Мининформа РБ.

Отмечается, что ведомство совместно с МИД РБ "прорабатывает вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа"

"Вызывает возмущение сам факт запрета польской стороной на работу представителей медиа в приграничной зоне, что является грубым нарушением права журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", - сетуют в Мининформе РБ.

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