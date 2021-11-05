В парламенте Беларуси помогли Лукашенко с признанием Крыма российским

Глава постоянной комиссии по международным делам нижней палаты парламента РБ Андрей Савиных помог Лукашенко определиться с признанием Крыма, заявив, что Беларусь давно считает Крым территорией России.

По его словам, заявление Лукашенко о Крыме на заседании Высшего госсовета Союзного государства является признанием его российской территорией.

"Вне всякого сомнения", - сказал Савиных, отвечая на вопрос в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", означает ли заявление Лукашенко признание Крыма российским.

"Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю", - сказал Лукашенко (Путин принимал участие в заседании по видеосвязи из Севастополя).

Савиных утверждает, что Беларусь давно считает Крым территорией России, просто это не было "формализовано для российского медийного пространства".

"Тем не менее, несколько раз и заявление Лукашенко было о том, что это политическая реальность. Сегодня (4 ноября – ред.) это недвусмысленно было объявлено, и для нас Крым, как и, скажем так, месяц назад, был неотъемлемой частью РФ", - заявил Савиных.