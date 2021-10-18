Лукашенко: Запад нацелился на смену власти в Беларуси

Лукашенко утверждает, что западные страны планируют смену власти в Беларуси и используют для этого очередную волну протестов, которая, по его мнению, должна нахлынуть в период проведения конституционного референдума в феврале 2022 года.

"Хочу обратить внимание: ситуация остается напряженной, и нам успокаиваться она не дает. Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы", - заявил Лукашенко.

"Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем: созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса", - сказал он.

Он утверждает, что планируются диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения.

"Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки. В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции, дня "Х", как они считают, рассматривается период проведения конституционного референдума", - заявил Лукашенко.

…используются апробированные в других странах современные информационные технологии, развернута психологическая война, нацеленная на формирование у населения Беларуси негативного образа власти.

"Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса", - продолжил пенсионер фразой , которая очень похожа на текст учебников по идеологии на военных кафедрах ряда вузов времен СССР/холодной войны.

"Одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе. Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека. Я это говорю для того, чтобы немцы наконец-то проснулись с французами, да и англичанами, другими странами, и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве"…