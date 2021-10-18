МВД Беларуси предлагает лишать гражданства «беглых» белорусов

МВД Беларуси публично озвучило идею лишения гражданства белорусов, уехавших из страны и «работающих в интересах Запада».

"Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами. Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства", - заявил в интервью "СБ. Беларусь сегодня", - начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Вячеслав Орловский.

Он напомнил о поправках в законодательство, позволяющих лишать гражданства лиц, которые приобрели белорусское гражданство, если по приговору суда они будут признаны виновными в совершении ряда преступлений.

«…речь шла только об утрате гражданства лицами, которые это гражданство приобрели, а не стали белорусами по праву рождения. Но я считаю, что нужно посмотреть дальше", - сказал Орловский.