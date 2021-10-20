Силовики доправшивают руководителей газеты "Новы Час"

Силовики задержали редактора и замредактора газеты "Новы Час" Оксану Колб и Сергея Пульшу, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

"Перестали выходить на связь сотрудники газеты "Новы Час". В частности, с утра нет связи с главным редактором Оксаной Колб, журналистом, заместителем редактора Сергеем Пульшей. У Сергея Пульши был обыск дома, это подтвердили свидетели. После этого силовики вместе с Сергеем поехали в редакцию "Новага Часу", - сообщает БАЖ.

Главреда Оксану Колб забрали в Следственный комитет. Спустя некоторое время появилось сообщение о том, что Сергей Пульша находится на свободе.

"С Сергеем Пульшей закончены следственные действия. Он на свободе", - сообщает БАЖ.