Последнее обновление: 07.10.2021 09:51

СК Беларуси подозревает сотрудников tut.by в разжигании розни

Главное следственное управление Следственного комитета РБ возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц и работников «ТУТ БАЙ МЕДИА» по ч.3 ст.130 УК РБ (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц).

В сообщении пресс-службы СК РБ также сказано, что дело возбуждено и в отношении «иных лиц».

«Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси», - говорится в сообщении ведомства.

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