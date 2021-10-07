СК Беларуси подозревает сотрудников tut.by в разжигании розни

Главное следственное управление Следственного комитета РБ возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц и работников «ТУТ БАЙ МЕДИА» по ч.3 ст.130 УК РБ (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц).

В сообщении пресс-службы СК РБ также сказано, что дело возбуждено и в отношении «иных лиц».

«Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси», - говорится в сообщении ведомства.