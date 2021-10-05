Последнее обновление: 05.10.2021 22:23

«Комсомольская правда» уходит из Беларуси

Российское издание «Комсомольская правда» приняла решение о закрытии своего дочернего проекта «Комсомольская правда в Беларуси».

«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП», - говорится в официальном сообщении редколлегии издания, опубликованном на сайте «Комсомольской правды».

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование