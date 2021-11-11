Корреспондент "КП в Беларуси" Можейко не выходит на связь с 1 октября

Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко не выходит на связь с 1 октября, посылки для него приходят обратно.

Об этом сообщил в среду главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

"С тех пор, как он оказался в Минске и его там сразу же встретили на перроне - это было 30 сентября, возможно, 1 октября, - уже там показания разнятся, и с тех пор с ним никто не разговаривал. Дальше как в фильме "Железная маска" - с ним никто не разговаривал, с ним не разговаривали адвокаты, с ним не разговаривали родители… Посылки передают, их возвращают", - сказал он.

Журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске по статьям 130 и 369 УК РБ (разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти).