Последнее обновление: 04.11.2021 18:30

БАЖ стала лауреатом украинской национальной премии за защиту свободы слова

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) стала лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает Укринформ.

Отмечается, что Секретариат НСЖУ принял решение присудить Национальную премию за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко ведущей белорусской журналистской организации, подвергшейся репрессиям на родине.

«За последний год независимые белорусские журналисты подвергались и подвергаются грубому давлению власти, сотни коллег стали жертвами избиений и репрессий, десятки отправлены за решетку. Независимая Белорусская ассоциация журналистов солидарна с репрессированными коллегами, поэтому режим Лукашенко преследует руководство БАЖ и лишил организацию легального статуса. Наши белорусские коллеги являются примером для всех украинских журналистов, как следует бороться за свои права, как быть верным ценностям свободы слова и нашей профессии», - заявил Томиленко.

Национальная премия за защиту свободы слова основана в память о многолетнем председателе союза журналистов Украины Игоре Лубченко.

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