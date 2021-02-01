Медведев заговорил о единой валюте России и Беларуси

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ высказался за тесную интеграцию с Беларусью вплоть до введения единой валюты.

«Я остаюсь на прежней позиции… Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты», - заявил Медведев, которого цитирует ТАСС.

«Сейчас там (в Беларуси) немножко другая ситуация, нужно чтобы они нормализовали в целом ситуацию внутри страны. Но я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы никакой нет», - отметил он.

Медведев отверг упреки, что Россия якобы давит на Беларусь.

«Одно время нас белорусские коллеги упрекали, что мы на них давим, что мы хотим быстрее что-то сделать. Но нет, мы не давим, просто нам представляется, что это в наших интересах», - добавил он.

Медведев утверждает, что здесь дело не в политике, «это просто человеческие отношения между жителями России и жителями Белоруссии, особые братские отношения, и это не фигура речи, это не пафосное выражение, это так и есть».

Однако, затем он «просто человеческие отношения» оборачивает в экономическую целесообразность, прямым текстом говоря о том, что Беларуси собственно некуда деваться.

«А второе - это прагматические соображения. Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Значит, они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут. Именно поэтому тесная интеграция между экономиками, принятие важнейших решений в сфере регулирования в интересах двух стран», - резюмировал Медведев.