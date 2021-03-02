Последнее обновление: 02.03.2021 16:18

Лукашенко: За 6 часов с Путиным в Сочи подвергли ревизии все вопросы отношений РБ и РФ

Лукашенко утверждает, что на встрече с Путиным в Сочи за 6 часов, включая протокол, еду, лыжи и снегоходы, были подвержены ревизии все вопросы белорусско-российских отношений.

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 - это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", - заявил Лукашенко.

Один из вопросов он все же назвал.

«…мы договорились, что ряд вопросов обсудим на уровне руководителей правительства и силового блока. Прежде всего, министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы», - сообщил Лукашенко.

Затем, он напомнил всем врагам и недругам , что его и его «чэсна» отвоеванное президентство «защищает» вся мощь России, включая ядерные боеголовки.

Лукашенко сказал, что обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним.

А вот тема российского кредита якобы не обсуждалась и ее изначально не было в повестке дня, как и тема «так называемого трансфера власти».

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