В мире число заражений коронавирусом превысило 240,38 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 240388665 (+451240 сутки) по данным Worldometer на 7:29 15 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4897375 (+7990) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17789734 (+11714) человека, из них 81138 (+535) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 217701556 (+431536) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45639012 (+89680) случаями заражения, Индия – 34036684 (+17004), Бразилия – 21612237 (+14288), Великобритания – 8317439 (+45066) и Россия – 7892980 (+31299). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 89680, Великобритания – 45066, Россия – 31299, Турция – 30709, Украина – 18881. Беларусь (2052) – на 33 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 741893, Бразилия – 602201, Индия – 451847, Мексика – 283193 и Россия – 220315. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1654, Россия – 986, Бразилия – 558, Мексика – 420, Украина – 412. Беларусь – на 53 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 565865 случаев заражения коронавирусом и 4353 смерти.