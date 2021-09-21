Налогообложение ИП в Беларуси изменится с 2023 года

Налогообложение индивидуальных предпринимателей в Беларуси поменяется с 2023 года, такое сообщение прозвучало в эфире белорусского ТВ.

«Планируется, что подходы к налогообложению изменятся к 2023 году. Нововведением станет установление четкой градации категорий малого и среднего бизнеса. Сумма налоговых отчислений должна быть соразмерна полученным доходам», - сообщил телеканала СТВ по итогам прошедшего круглого стола, организованного бизнес-союзами с участием представителей министерств.

В сентябре в сеть попал проект поправок в Налоговый кодекс РБ, предусматривающий радикальный пересмотр налогообложения ИП.

В частности, речь идет о возможной отмене для ИП упрощенной системы налогообложения с 2022 года, а с 2023-го и единого налога.

Из числа плательщиков налога по упрощенке хотят убрать ИП, а также адвокатов, нотариусов, которые работают через бюро.

С 2023 года планируется ввести профессиональный налог для физлиц, которые не смогут привлекать наемных работников.