Налоговики РБ взыскали 2,5 млн. рублей подоходного налога после проверок в I полугодии

В 1-м полугодии 2021 года налоговыми органами проведено 479 проверок, по результатам которых только подоходного налога предъявлено к уплате на общую сумму свыше 2,5 млн. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба МНС РБ.

«Выявление и пресечение нарушений, связанных с выплатой заработной платы «в конвертах», уже не первый год является одним из направлений, отрабатываемых налоговыми органами… …государственный контроль, осуществляемый налоговой службой, сконцентрирован на плательщиках, умышленно нарушающих законодательство и использующих схемы уклонения от уплаты налогов, и заключается в противодействии теневой экономике», - предупреждает МНС.