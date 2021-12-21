Поправки в Налоговый кодекс РБ приняты во втором чтении

Нижняя палата парламента во втором чтении приняла поправки в Налоговый кодекс РБ, сообщила пресс-служба парламента.

Ко второму чтению учтены предложения, касающиеся совершенствования порядка определения налоговой базы по результатам проверки, способов обеспечения плательщиками исполнения налогового обязательства, сроков зачета излишне уплаченных сумм налога, выявленных в ходе проверки.

Законопроектом, в частности, с 2022 года предлагается:

комплексное совершенствование норм законодательства о декларировании, включая перенос норм Закона о декларировании в Налоговый кодекс;

введение акцизов на жидкости для электронных систем курения и нетабачные никотиносодержащие изделия, повышение ставок акцизов на пиво и табачные изделия;

введение обязанности (с 1 июля 2022 года) по исчислению и уплате НДС иностранными организациями и предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров;

отмена льготы по налогу на недвижимость для физических лиц в отношении квартир в многоквартирных жилых домах;

предоставление права областным и Минскому городскому Советам депутатов увеличивать стандартную ставку налога на прибыль (18 процентов) в пределах 2-х процентных пунктов в отношении плательщиков этого налога в местный бюджет, предусмотрев целевой характер использования этих средств: на финансирование расходов по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, реконструкции, капитальный и текущий ремонт местных автомобильных дорог;

повышение предельного размера инвестиционного вычета при исчислении налога на прибыль по зданиям, сооружениям, машинам и оборудованию, транспортным средствам.

Также в Налоговом кодексе предусмотрены системные изменения в отношении подходов к налогообложению самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей:

корректировка ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан;

расширение перечня видов деятельности с уплатой единого налога для самозанятых граждан;

исключение возможности применения упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей в сфере услуг (кроме некоторых видов), с 2023 года полная отмена применения этой системы для этой категории плательщиков;

установление ставки сбора для агроэкоусадеб в размере 31 руб. в месяц за каждую усадьбу и ставки сбора по ремесленной деятельности 62 руб. в год;

введение с 1 января 2023 года для физических лиц новой системы налогообложения «налог на профессиональный доход», уплачиваемого посредством цифрового мобильного приложения и заменяющего уплату подоходного налога и страховых взносов в фонд социальной защиты в размере 10 процентов.

Данные меры направлены на выравнивание налоговой нагрузки этих категорий плательщиков по сравнению с наемными работниками и повышение степени их участия в финансировании государственных расходов.

Для микроорганизаций в рамках применения упрощенной системы налогообложения предлагается отменить уплату налога на добавленную стоимость и установить единую ставку налога в размере 6 процентов от выручки.