Последнее обновление: 30.12.2021 10:51

Совмин РБ обновил перечень выплат, на которые не начисляется соцстрах

Совмин Беларуси постановлением №763 от 28 декабря 2021 года утвердил новую редакцию перечня выплат физлицам, на которые не начисляются взносы на государственное социальное страхование, в том числе на профессиональное пенсионное страхование, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Выплаты в рамках данного перечня также освобождаются от начисления взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в «Белгосстрах».

Постановление Совмина вступает в силу с 1 января 2022 года.

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