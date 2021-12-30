Совмин РБ обновил перечень выплат, на которые не начисляется соцстрах

Совмин Беларуси постановлением №763 от 28 декабря 2021 года утвердил новую редакцию перечня выплат физлицам, на которые не начисляются взносы на государственное социальное страхование, в том числе на профессиональное пенсионное страхование, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Выплаты в рамках данного перечня также освобождаются от начисления взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в «Белгосстрах».

Постановление Совмина вступает в силу с 1 января 2022 года.