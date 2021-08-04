СК Беларуси обнаружил зарплаты в конвертах на месте гибели штукатура в Минске

Следственный комитет Беларуси в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 306 УК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), обнаружил, что заработная плата на предприятии, рабочий которого погиб, частично выплачивается «в конвертах»

Как сообщалось ранее, вечером 29 июня в производственном помещении, расположенном на улице Долгобродской в Минске, при проведении штукатурных работ погиб 31-летний мужчина.

«Установлено, что 31-летний погибший выполнял работы не имея заключенного трудового договора, договора подряда, а также каких-либо иных гражданско-правовых отношений с организацией. Следует отметить, что очевидец произошедшего, 46-летний минчанин, также работал на указанном объекте без официального трудоустройства», - говорится в сообщении Следственного комитета РБ.

«Кроме неоднократно выявленных фактов выполнения работ без официального трудоустройства, в ходе предварительного расследования стало известно, что заработная плата на предприятии частично выплачивается «в конвертах». Следователями незамедлительно об указанном факте уведомлена инспекция по налогам и сборам города Минска для принятия мер реагирования», - подчеркивается в сообщении.

Следственный комитет утверждает, что случаи выплат зарплаты в конвертах участились в последнее время.

«В этой связи при получении в рамках расследования уголовных УСК по городу Минску в кратчайшие сроки соответствующая информация направляется уполномоченным государственным органам, в том числе в Мингорисполком и Профсоюзы», - сказано в сообщении.

С 19 июня 2021 года вступили с силу поправки в Уголовный кодекс: появились три новые статьи – 243-1 (уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов), 243-2 (налоговое мошенничество) и 243-3 (уклонение от уплаты страховых взносов), а также изменения, касающиеся ответственности. Так, за выплату зарплаты «в конвертах» работодателю может грозить до 7 лет лишения свободы, а за уклонение от уплаты налогов максимальный срок вырос до 12 лет.