МНС: Зарплаты работающим за пределами РБ сотрудникам можно включать в затраты

Министерство по налогам и сборам Беларуси подтвердило, что предприятие вправе включать в состав затрат заработную плату, выплачиваемую работающему дистанционно за пределами РБ сотруднику.

«…заработная плата работников организации, работающих дистанционно за пределами Республики Беларусь, выплачиваемая с соблюдением требований законодательства, при условии, что она начислена за труд работников организации, связанный с процессом производства и реализации, может быть учтена при налогообложении прибыли в составе затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на основании подпункта 2.9 пункта 2 статьи 170 Налогового кодекса РБ», - говорится в письме МНС за подписью замминистра Э.Силицкой.

«Каких – либо ограничений по включению в состав затрат, учитываемых при налогообложении, начисленных сумм заработной платы в зависимости от места выполнения работниками своих трудовых обязанностей (например, при дистанционной работе) НК не содержит», - уточняется в документе.