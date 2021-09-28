В Беларуси планируется отмена единого налога с ИП с 2023 года

Белорусские власти действительно планируют убрать ИП и работающих через бюро адвокатов и нотариусов из числа плательщиков налога по упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, с 1 января 2023 года чиновники хотят отменить единый налог с ИП и физлиц, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс РБ, опубликованного на сайте Минфина.

Власти также планируют на 2022 год повысить до 31 рубля в месяц сбор за первую и вторую агроусадьбы. Сейчас налог для владельцев агроусадеб и ремесленников составляет две базовые величины в год — 58 рублей. А с 2024 года власти намерены отменить льготный сбор в сфере агроэкотуризма и перевести агроусадьбы на общее налогообложение.

В 2022 году власти хотят также повысить ставки подоходного налога с физлиц, которые сдают в аренду жилье, гаражи, машино-места.

Поправками предусматривается, что налог на превышение расходов над доходами физлиц может быть повышен с нынешних 16% до 20%.

В планах повышение акцизов на алкоголь и сигареты, а также ставок земельного налога и налога на недвижимость.