Доцент ПГУ арестован на 15 суток за распространение экстремистских материалов

Доцент Полоцкого госуниверситета Виктор Якубов приговорен к 15 суткам административного ареста за распространение экстремистских материалов, сообщает телеграм-канал Полоцк/Новополоцк Live.

Сообщения о задержании Якубова появились сегодня утром. В прошлом году Якубова дважды арестовывали на 15 суток по статье 23.34 КоАП.

Виктор Якубов окончил ПГУ по специальности «история», обучался в аспирантуре Института истории НАН Беларуси. С 2007 года работает в родном университете. Прошел ряд научных стажировок в университетах в Польше, России, Венгрии. Имеет публикации, статьи в журналах и научных сборниках, энциклопедическом сборнике, доклады на международных научно-практических конференциях.