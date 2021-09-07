Международные резервы Украины достигли девятилетнего максимума

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября выросли до 31,6 млрд долл., достигнув девятилетнего максимума.

"По состоянию на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 31 614,5 млн долл. США (в эквиваленте)", - говорится в сообщении Нацбанка.

Такой объем резервов является рекордным за последние девять лет (больше вышеупомянутого объема было зафиксировано в апреле 2012 года). В августе 2021 года резервы выросли на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1,928 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ.

Также динамику резервов в течение августа определяли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке, на котором большую часть августа предложение валюты превышало спрос, что позволило Национальному банку купить 368,8 млн долл. Также в течение августа регулятор продал 20,5 млн долл. с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны. В общем, по итогам августа, чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составляла 348,3 млн долл.

Также на динамику резервов в августе влияли операции по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства составляли 8,8 млн долл. (в эквиваленте). При этом на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 188,0 млн долл. (в эквиваленте), из которых 33,7 млн долл. - на обслуживание облигаций внешнего государственного займа, 8,2 млн долл. (в эквиваленте) - на погашение и обслуживание облигаций внутреннего государственного займа, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Платежи правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда в августе составили 204,3 млн долл.