В мире число заражений коронавирусом превысило 219,28 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 219280183 (+728760 за сутки) по данным Worldometer на 7:01 2 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4545350 (+11408) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18660816 (+28822) человек, из них 104816 (-1446) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 196074017 (+688530) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 40330712 (+184420) случаями заражения, Индия – 32856863 (+45971), Бразилия – 20804215 (+26348), Россия – 6937333 (+18368) и Великобритания – 6825074 (+35693). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 184420, Индия – 45971, Великобритания – 35693, Иран – 33170, Бразилия – 26348. Беларусь (1699) – на 50 (+10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 659927, Бразилия – 581228, Индия – 439559, Мексика – 259326 и Перу – 198329. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1480, Мексика – 835, Вьетнам – 804, Россия – 790, Бразилия – 703. Беларусь – на 62 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 483231 случай заражения коронавирусом и 3791 смерть.