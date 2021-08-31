В мире число заражений коронавирусом превысило 217,91 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 217919804 (+700449 за сутки) по данным Worldometer на 7:19 31 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4523998 (+8816) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18599829 (+25303) человек, из них 113697 (+170) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 194795977 (+666330) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 39946708 (+199642) случаями заражения, Индия – 32767820 (+30251), Бразилия – 20752281 (+10466), Россия – 6901152 (+18325) и Франция – 6757650 (+26476). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 119642, Иран – 33780, Индия – 30251, Великобритания – 26476, Филиппины – 22366. Беларусь (1058) – на 57 (-12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 656393, Бразилия – 579643, Индия – 438592, Мексика – 258165 и Перу – 198263. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 792, Иран – 669, США – 569, Индонезия – 568, Вьетнам – 315. Беларусь – на 58 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 480364 случая заражения коронавирусом и 3768 смертей.