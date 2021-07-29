В мире число заражений коронавирусом превысило 196,71 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 196717438 (+711217 за сутки) по данным Worldometer на 10:17 29 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4203776 (+10454) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14385328 (+262935) человек, из них 86739 (+807) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 178128334 (+437828) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35487490 (+84534) случаями заражения, Индия – 31526622 (+43211), Бразилия – 19797516 (+48443), Россия – 6195232 (+22420) и Франция – 6054049 (+27934). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 84534, Бразилия – 48443, Индонезия – 47791, Индия – 43211, Иран – 33817. Беларусь (950) – на 60 (+16) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 628098, Бразилия – 553272, Индия – 422695, Мексика – 239079 и Перу – 196138. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1824, Бразилия – 1366, Россия – 798, Индия – 641, Южная Африка – 520. Беларусь – на 59 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 442831 случай заражения коронавирусом и 3424 смерти.