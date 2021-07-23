В мире число заражений коронавирусом превысило 193,42 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 193429183 (+580736 за сутки) по данным Worldometer на 8:55 23 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4151729 (+8960) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 13536294 (+194704) человека, из них 82378 (+241) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 175741160 (+377072) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35213594 (+61651) случаями заражения, Индия – 31291704 (+34865), Бразилия – 19524092 (+49603), Россия – 6054711 (+24471) и Франция – 5933510 (+21909). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 61651, Бразилия – 49603, Индонезия – 49509, Великобритания – 39906, Индия – 34865. Беларусь (1069) – на 59 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 626172, Бразилия – 547134, Индия – 419502, Мексика – 237207 и Перу – 195547. Беларусь – на 80 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1449, Бразилия – 1444, Россия – 796, Индия – 481, Южная Африка – 433. Беларусь – на 61 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 437664 случая заражения коронавирусом и 3365 смертей.