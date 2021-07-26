В мире число заражений коронавирусом превысило 194,83 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 194837280 (+463151 за сутки) по данным Worldometer на 8:42 26 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4175165 (+7157) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 13879262 (+124133) человека, из них 84509 (+231) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 176782853 (+331861) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35199465 (+13818) случаями заражения, Индия – 31409639 (+38153), Бразилия – 19688663 (+18129), Россия – 6126541 (+24072) и Франция – 5993937 (+15242). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индонезия – 38679, Индия – 38153, Великобритания – 29173, Иран – 27146, Россия – 24072. Беларусь (880) – на 50 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 626762, Бразилия – 549999, Индия – 420996, Мексика – 238316 и Перу – 195890. Беларусь – на 80 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1266, Россия – 779, Бразилия – 499, Индия – 411, Мексика – 362. Беларусь – на 51 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 440708 случаев заражения коронавирусом и 3394 смерти.