В мире число заражений коронавирусом превысило 198,57 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 198574104 (+535357 за сутки) по данным Worldometer на 11:25 1 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4233301 (+8835) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 15040169 (+158314) человек, из них 90161 (+2491) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 179300634 (+368208) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35745024 (+51898) случаями заражения, Индия – 31654584 (+41790), Бразилия – 19917855 (+37582), Россия – 6265873 (+23807) и Франция – 6127019 (+23471). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 51898, Индия – 41790, Бразилия – 37582, Индонезия – 37284, Великобритания – 26144. Беларусь (992) – на 54 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 629315, Бразилия – 556437, Индия – 424384, Мексика – 240456 и Перу – 196353. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1808, Бразилия – 925, Россия – 792, Индия – 542, Мексика – 459. Беларусь – на 60 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 446040 случаев заражения коронавирусом и 3454 смерти.