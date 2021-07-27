В мире число заражений коронавирусом превысило 195,53 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 195533448 (+696168 за сутки) по данным Worldometer на 8:42 27 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4187001 (+11836) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14008718 (+129456) человек, из них 84990 (+481) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 177337729 (+554876) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 35287269 (+35816) случаями заражения, Индия – 31440483 (+30844), Бразилия – 19707662 (+18999), Россия – 6149780 (+23239) и Франция – 5999244 (+5307). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 35816, Иран – 31814, Индия – 30844, Индонезия – 28228, Великобритания – 24950. Беларусь (648) – на 63 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 627039, Бразилия – 550586, Индия – 421414, Мексика – 238424 и Перу – 195973. Беларусь – на 80 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1487, Россия – 727, Бразилия – 587, Индия – 418, Мьянма – 396. Беларусь – на 56 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 441356 случаев заражения коронавирусом и 3403 смерти.