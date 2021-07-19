Последнее обновление: 19.07.2021 16:30

ЕС окажет финпомощь странам Восточного партнерства на 2,3 млрд евро

Программа Восточного партнерства является тем локомотивом, который способствует экономическому росту и благосостоянию Грузии, Украины и Молдовы, ЕС окажет им беспрецедентную помощь. Об этом заявил в понедельник на открывшейся в Батуми международной конференции президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Хочу сделать акцент на будущее наше сотрудничество и сообщить, что мы окажем беспрецедентную финансовую помощь странам Восточного партнерства в размере 2,3 миллиарда евро, что даст возможность мобилизовать еще 17 миллиардов евро", - сказал Мишель.

При этом он отметил, что в странах Восточного партнерства должны продолжаться демократические реформы.

Он также сообщил, что в декабре этого года состоится очередной саммит Восточного партнерства.



blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование